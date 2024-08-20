В ОП озвучили дату визита Моди в Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину с визитом в пятницу, 23 августа. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского в понедельник, 19 августа.

«Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в наше государство. В ходе визита, в частности, состоятся переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которых они обсудят вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Также ожидается подписание ряда документов между Украиной и Индией», — говорится в сообщении.

Напомним, Индия официально подтвердила визит Моди в Украину.