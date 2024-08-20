Коломойского заметили на свадьбе судьи Марины Барсук, ранее принимавшей решение по его делам

Игорь Коломойский был гостем на свадьбе судьи Северного апелляционного хозяйственного суда Марины Барсук, которая принимала решение по ряду дел, по которым он фигурировал, сообщает S news.

Согласно Единому государственному реестру судебных решений судья Барсук принимала решение по двум делам, связанным с Коломойским.

Первое связано с иском «Никопольского завода ферросплавов» к «ПриватБанку».

В 2009 году «ПриватБанк» предоставил заводу, который будет связан с Коломойским, кредит на $36,1 млн. Постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда $35 млн задолженности было отменено.

Второе дело касается ПАО «Укрнафта», которое связывается с Коломойским.

Коллегия судей, в составе которой находилась Барсук, оставила в силе решение суда о взыскании с государственного бюджета 1,77 млн. грн. в пользу «Укрнафты» как материальный ущерб.

Также «судья» принимала решение по делам, связанным с подсанкционным бизнесменом Павлом Фуксом.

В одном деле коллегия судей, в составе которой была Барсук, оставила в силе решение суда первой инстанции, которое было в пользу ООО Кредит Финанс (компанию связывают с Фуксом).

А во втором коллегия, в составе которой была Барсук, оставила в силе решение суда первой инстанции, которое было в пользу ООО Вердикт Капитал (также связывается с Фуксом).

Напомним, Коломойский в СИЗО читает книги.