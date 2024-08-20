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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Германия передаст Украине еще две системы IRIS-T

Германия передаст Украине еще две системы IRIS-T

Александр Панько
20.08.24 11:48
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Германия передаст Украине еще две системы IRIS-T

До конца 2024 года, как и в следующем году, Германия планирует передать Украине еще несколько систем ПВО, танки, САУ, а также боеприпасы. Об этом сообщил помощник спикера федерального правительства Вольфганг Бюхнер, передает Укринформ в понедельник, 19 августа.

Бюхнер заверил, что до конца 2024 года правительство ФРГ снарядит еще две ЗРК IRIS-T SLM и две пусковые установки IRIS-T SLS; десять зенитных танков Gepard; САУ PzH 2000, Zuzana и RCH 155 в общем количестве 16 единиц; боевые дроны; несколько тысяч артиллерийских боеприпасов и боеприпасов для бронетехники, а также 30 танков Leopard 1A5.

Кроме того, в следующем году поставки также продолжатся, что предусматривает передачу более 20 PzH 2000, Zuzana и RCH 155, 20 БМП Marder, 37 Leopard 1A5, пять Gepard, три IRIS-T SLM и столько же IRIS-T SLS, а также две системы ПВО Skynex и тысячи боеприпасов.

Напомним, ранее правительство Германии опровергло слухи о том, что финансовая помощь Украине в следующем году может быть ограничена по внутриполитическим соображениям и из-за проблем с федеральным бюджетом, информирует DW.

«Германия остается верной и преданной начатому делу. В силе остаются сказанные канцлером слова о том, что Украине будет оказываться поддержка столько, сколько потребуется, чтобы никто, даже российский президент, не мог понадеяться на то, что мы можем ослабить эти усилия», — заявил Бюхнер.

Соответствующее заявление он сделал на фоне сообщений о том, что в 2025 году помощь Украине со стороны Германии из-за проблем с бюджетом не превысит уже запланированных на это 4 млрд евро.

Напомним, Германия передала Укрaине новый пакет военной помощи.

Тэги: Германия, Украина, ПВО, IRIS-T

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