У жителей Мирнограда остались считаные дни на эвакуацию, — ГВА

Жителей Мирнограда, что в Донецкой области, предупредили, что на эвакуацию из города у них остались считанные дни. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника Мирноградской МВА Игорь Третьяк в эфире Радио Свобода.

По его словам, в городе закрываются аптеки и магазины, принято решение об эвакуации предприятий и учреждений. Также в Мирнограде действует усиленный комендантский час: с 15:00 до 11:00.

«У Мирнограда остаются считанные дни, может, день-два-три. Потому что мы уже чувствуем третий день даже артиллерийские обстрелы», — отметил Третяк.

Он призвал всех жителей прилегающих к фронту территорий не медлить с эвакуацией. Особенно это касается семей с детьми и маломобильными родственниками.

Напомним, власти призвали эвакуироваться жителей Покровска, Мирнограда и Селидового.