В РФ отвергли вероятность переговоров с Киевом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил возможность переговоров между Украиной и РФ после операции ВСУ в Курской области. Аналогичное заявление сделал помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщают росСМИ.

Так, Ушаков назвал вступление в переговорный процесс «совершенно неуместным» и указал, что дальнейшие переговоры «зависят от ситуации на поле боя, в том числе в Курской области».

Аналогичное заявление сделал Лавров.

«Президент РФ четко сказал, что ни о каких переговорах с Киевом после вторжения в Курскую область не может быть речи», — отметил глава МИД РФ.

Он также назвал слухами утверждение о контактах для переговоров с Киевом.

«Информация о таких контактах идет в развитие конференции по Украине в Швейцарии, где было принято решение о создании рабочих групп. Но для Москвы этот процесс неприемлем, потому что его единственная цель — продвижение ультиматума под названием „формула Зеленского“», — добавил он.

Напомним, Китай выступает за переговоры между Украиной и РФ, но «время и условия еще не созрели».