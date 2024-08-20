ЕС накрыла волна банкротств

В ЕС растет число обанкротившихся компаний. Об этом сообщает Евростата.

Информируется, что за апрель-июнь этого года цифра увеличилась на 3,1% по сравнению с первым кварталом.

Указывается на то, что самый больший рост числа несостоятельных компаний был зафиксирован в сфере строительства – плюс 3,8%.

Увеличилось также число банкротов в финансовой сфере (2,6%), торговле (2,4%) и промышленности (1,6%).

Есть и отрасли, где наблюдается спад.

В сфере информации и коммуникаций число банкротов снизилось на 4,8%, в транспортной отрасли – на 1,6%, в гостиничном секторе и сфере общественного питания – на 1,1%, а в сфере образования и социальной деятельности – на 1%.

Резюмируется, что число регистраций новых предприятий в ЕС за второй квартал сократилось на 2,1%.

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