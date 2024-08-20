Байден едко обозвал Трампа

Президент США Джо Байден резко раскритиковал кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа. Произошло это на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго.

Политик сказал: «Когда он выступает и рассуждает о проблемах Америки, он говорит, что мы пребываем в состоянии упадка, что мы проигрываем».

Американский лидер добавил: «Это он – лузер, и он чертовски неправ. Многие из вас – преуспевающие люди, которые путешествуют по миру. Знаете ли вы хотя бы одну страну, которая не считает, что мы – лидирующая держава?».

Кроме этого, Джо Байден обвинил республиканца в том, что тот обильно лгал о ситуации с мигрантами на южной границе США, ситуации с преступностью, а также по ряду других вопросов.

Ранее Трамп назвал Харрис товарищем.