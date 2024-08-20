Украинцы стали чаще оформлять наследство

На фоне войны в Украине люди стали чаще оформлять наследство. Об этом сообщает «Опендатабот».

Информируется, что по итогам первого полугодия украинцы оформили более 521 тысячи свидетельств на наследство, что почти на 15% больше, чем за такой же период 2023-го года, когда люди использовали более 455 тысяч бланков.

Говорится, что число оформленных в 2024-м году свидетельств на наследство также превышает показатели, которые фиксировались до полномасштабного вторжения России.

Указывается, что с начала этого года украинцы стали чаще оформлять завещания: за шесть месяцев было оформлено 68 497 бланков для них. Это плюс 16,2% по сравнению с прошлым годом.

Впрочем, сказано, что по сравнению с периодом до полномасштабной войны больше завещаний не стало: в первом полугодии 2021-го года было оформлено 75 687 бланков.

Ранее Fitch ухудшило рейтинг Украины до ограниченного дефолта.