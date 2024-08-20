Десятки тысяч немцев остались без электричества по весьма необычной причине

Очень необычный инцидент произошел в Германии. О нем пишут местные СМИ.

Информируется, что в городах Людвигсбург и Корнвестхайм десятки тысяч людей остались без электричества, а причиной ЧП стала куница.

Дело в том, что это животное залезло в трансформатор электроподстанции и повредило провода.

На восстановление электричества у специальных служб ушло несколько часов.

Добавим, что население Людвигсбурга составляет около ста тысяч человек, а Корнвестхайма проживают более тридцати тысяч людей.

Ранее в Праге кенгуру сбежал из тюрьмы.