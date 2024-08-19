Алена Делона похоронят в часовне… с десятками собак

88-летнего французского актера Алена Делона, который скончался накануне, похоронят на днях в коммуне Души на севере Франции, где он жил, в часовне, где покоятся 35 его собак. Об этом информирует BFMTV.

Похороны пройдут в строгой конфиденциальности в соответствии с пожеланиями артиста.

Как известно, Ален Делон при жизни активно выступал за защиту прав животных, у него было более полусотни животных.

Отмечается, что актер не желал пышных похорон и был против любых крупных мероприятий по этому поводу.

Однако уточняется, что сейчас рассматривается возможность провести публичную церемонию с участием его коллег по актерскому цеху для всех, кто хочет отдать последнюю дань уважения Алену Делону.

Ранее мы писали, что незадолго до смерти суд признал Алена Делона недееспособным.