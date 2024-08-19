В Берлине пообещали помогать Украине столько времени, сколько потребуется

Германия продолжит оказывать поддержку Украине в ее защите от российского вторжения столько времени, сколько потребуется. Так в Берлине прокомментировали публикацию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ) о том, что министерство финансов не одобрит дополнительные заявки на военную помощь Украине из-за бюджетных ограничений. Об этом сообщает Bloomberg.

Пресс-секретарь министерства финансов Фабиан Лебер заявил, что правящая коалиция канцлера Олафа Шольца и ее международные партнеры будут полагаться на часть поддержки правительству в Киеве, финансируемую за счет прибыли, полученной от замороженных активов российского центробанка.

«Мы по-прежнему стоим плечом к плечу с Украиной, и это особенно касается министра финансов Кристиана Линднера, — сказал Лебер журналистам на очередной пресс-конференции. — Он говорит, что, конечно, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

Европейский Союз, США и другие страны «Большой семерки» работают над утверждением планов по предоставлению Украине кредитов на сумму 50 млрд долларов до конца года в соответствии с соглашением, достигнутым на саммите лидеров «Большой семерки» в июне.

И Лебер, и заместитель пресс-секретаря правительства Вольфганг Бюхнер заявили, что Германия ожидает соглашения по плану к концу этого года, чтобы Украина могла начать получать средства с 2025 года.

«Обещание канцлера о том, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется, остается в силе, — сказал Бюхнер. — Никто, и прежде всего президент России, не может надеяться, что мы сбавим обороты».

Напомним, Германия передала Укрaине новый пакет военной помощи.