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Новости > В Киеве растет смертность он коронавируса

В Киеве растет смертность он коронавируса

Агата Кловская
19.08.24 15:49
143
В Киеве растет смертность он коронавируса

Сергей Чумак, главный государственный санитарный врач Киева, заявил, что с каждой неделей фиксируется все больше лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди киевлян.

В мае было зарегистрировано 266 человек, которые заболели в Киеве. В июне — 199, а в июле — аж 1,66 тысячи.

«За две недели августа количество больных коронавирусной инфекцией составило 1,28 тыс. человек. В целом среди больных преобладают дети, за две недели августа заболели 174 ребенка. Причина в том, что люди у нас расслабились и забывают об элементарных вещах — мытье рук после улицы, находятся в местах скопления людей без масок», — сказал Чумак.

Добавилось и то, что в Киеве участились воздушные тревоги: люди чаще идут в укрытие, и если там есть больной коронавирусом, он становится источником распространения инфекции.

Главный совет на сегодня такой: заболел — сиди дома, подчеркнул Чумак.

«Также очень важна вакцинация. Людям нужно вакцинироваться, чтобы исключить тяжелые последствия болезни. С начала года в Киеве 59 человек умерли от осложнений коронавирусной болезни. Только за две последние недели зарегистрировано три летальных случая», — добавил он.

Чумак также заявил, что каждую неделю специалисты доставляют в референс-лабораторию образцы биоматериала уже подтвержденного коронавируса.

«Согласно полученным результатам, самый распространенный в Киеве штамм вируса — Omicron и его разновидности. На прошлой неделе было зафиксировано два случая его подвида — это штамм вируса FLiRT. Его симптомы такие, как у других штаммов COVID-19 — лихорадка, общая слабость, головная и мышечная боль, насморк, повышение температуры, кашель, потеря вкуса и обоняния», — уточнил медик.

Он посоветовал, в случае подозрения на болезнь, не выдвигать предположений, а сразу обращаться к специалистам или воспользоваться тестом.

Несмотря на слишком быстрое распространение инфекции, в Киеве пока не планируют вводить обязательный масочный режим, как это было в начале пандемии.

«Защитные маски сейчас, прежде всего, нужны людям, которые почувствовали, что они заболели или имеют подтвержденный диагноз. Чтобы не распространять вирусную инфекцию, желательно, чтобы такой больной носил маску, если вынужденно посещает места массового скопления людей — метро, магазин, транспорт», — пояснил Чумак.

Напомним, в Украине фиксируется очередной всплеск коронавируса.

Тэги: Киев, здоровье, коронавирус

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