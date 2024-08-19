Китайцы назвали еще одно полезное свойство кофе

Эксперты из Медицинского университета в Китае поведали о еще одном полезном свойстве кофе. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что была выявлена взаимосвязь между употреблением этого напитка и увеличением массы скелетных мышц у взрослых.

В опыте участвовали 8 333 взрослых человека в возрасте старше двадцати лет.

Сперва специалисты собрали информацию об уровне потребления кофе с помощью специальных опросников: подопытные в среднем употребляли 162,10 мг кофеина и 284,15 г кофе каждый день. Среднее потребление кофе с кофеином составило 267,26 г/день, а кофе без кофеина 16,88 г/день.

Также ученые проанализировали массу скелетных мышц каждого участника с помощью рентгеновской денситометрии.

Указывается на то, что данный метод рентгенологического исследования также используется для диагностики остеопороза и определения плотности костей.

В итоге оказалось, что у добровольцев с самым высоким уровнем потребления кофе аппендикулярная скелетная мышечная масса, скорректированная с учетом индекса массы тела, была увеличена на 13%.

Сказано также, что кофе без кофеина не оказывал значительного влияния на скелетные мышцы.

Выяснилось при этом, что положительный эффект напитка не проявлялся у лиц, индекс массы тела которых превышал 30 килограммов на квадратный метр.

Резюмируется, что употребление кофе обладает значительным потенциалом как диетическая стратегия сохранения массы скелетных мышц и снижения риска саркопении (старческой слабости) у взрослых.

Ранее кардиологи озвучили опасную дозу кофе.