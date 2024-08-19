Назван хитрый способ засыпать быстрее

Популярный медик из Великобритании Каран Раджан поведал о том, как быстро заснуть. Он дал хитрый совет.

Эксперт из Национальной службы здравоохранения Великобритании говорит, что метод когнитивной перетасовки, или разбивки слов на буквы, помогает быстрее заснуть.

Специалист рассказал, что такое когнитивный шаффл.

По его словам, суть данного способа заключается в выборе произвольного слова, мысленном разделении его на буквы, создании новых слов, начинающихся с этих букв, и их визуализации.

Приводится такой пример: на первую букву в слове «сон» можно подобрать такие варианты, как «скамейка», «солнце», «сверчок».

Говорится, что такой процесс нужно повторять, пока не исчерпаются слова на выбранную букву, а затем переходить к следующей.

Дело в том, когнитивная перетасовка помогает успокоить блуждающие мысли, расслабиться и, как результат, настроиться на сон.

Подобная техника проста в исполнении и легко применима в домашних условиях.

Поясняется, что, когда человек пытается заснуть, мозг продолжает прокручивать в голове мысли о проблемах, заботах и бытовых делах, что может вызывать тревогу и мешать перейти в состояние отдыха.

Резюмируется, что когнитивная перетасовка заключается в том, чтобы переключить мозг с логики на воображение.

Ранее невролог призвала не спать более девяти часов в сутки.