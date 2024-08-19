Стало известно о небывалой пользе имбиря

Эксперты из Государственного университета Имо в Нигерии поведали о небывалой пользе имбиря. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что имбирь способен снижать интенсивность мигренозных болей.

Африканцы говорят, что имбирь, известный своими противовоспалительными и успокаивающими свойствами, давно применяется в медицине для смягчения тошноты и рвоты.

Ранее уже было известно, что экстракт имбиря на основе этанола может быть эффективным средством против мигрени.

Во время нового опыта специалисты хотели установить механизмы, лежащие в основе терапевтических свойств имбиря.

Оказалось, что активные вещества, содержащиеся в этом продукте, способны воздействовать на белки, которые вызывают мигренозные приступы.

Сказано, что при мигрени усиливается выработка особых болевых белков в стенках сосудов, что приводит к расширению их просвета, повышению проницаемости и запуску воспаления.

Добавляется, что природные фенольные соединения, которыми богат имбирь, способны частично сдержать воспаление и облегчить боль.

Резюмируется, что имбирь не только уменьшает симптомы боли, но также отлично переносится большинством людей, что делает его перспективным средством для борьбы с мигренными приступами.

Ранее диетологи назвали идеальный овощ для здоровья детей.