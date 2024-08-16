Вадим Ермолаев: подсанкционный украинский бизнесмен продолжает разворовывать страну, - СМИ

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев с декабря 2023 года находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны. Как пишут СМИ, в санкционный список он попал из-за деятельности в оккупированном Крыму и уплаты налогов в бюджет страны-оккупанта.

Далее издание пишет следующее: «Согласно решению СНБО, активы Ермолаева должны быть заблокированы, а любые торговые операции его фирм полностью прекращены. Впрочем, не менее пяти компаний, связанных с Ермолаевым, этим летом активизировали свою деятельность, и помогли им в этом государственные структуры.

Еще весной-летом 2024 года, когда Вадим Ермолаев уже полгода находился под санкциями СНБО Украины, депутаты Киевского городского совета приняли решение относительно договоров аренды земельных участков для двух компаний, где бизнесмен является прямым бенефициаром. Причем решения имеют оттенок скандальности. 4 июля 2024 г. на сайте Киевского горсовета было опубликовано решение о возобновлении ООО «Эф Ай Эм Офис Центр» договора аренды земельного участка по адресу ул. Владимиро-Лыбидская, 25. В пояснительной записке отмечено, что аренда возобновляется сроком на 5 лет.



В соответствии с градостроительными условиями и ограничениями от 26 марта 2021 года, на земельном участке осуществляется реконструкция нежилого двухэтажного дома под многофункциональный комплекс общественного назначения. Дом на ул. Владимиро-Лыбидской, 25, общей площадью 384,20 кв. м находится в собственности ООО на основании договора купли-продажи с мая 2006 года. Согласно рендеру, на участке планируется строительство офисного здания класса А на 14 этажей и паркингом на 85 мест.

В той же пояснительной записке принятого решения отмечается, что конечными бенефициарными владельцами ООО «Эф Ай Эм Офис Центр» является подсанкционный Вадим Ермолаев и ныне жительница Великобритании Оксана Калетник.

Оксана Калетник — бывший народный депутат от запрещенной Коммунистической партии Украины. Ее двоюродный брат Игорь Калетник — одиозный экс-глава Таможни при беглом президенте Януковиче. Григорий Калетник — депутат нескольких созывов от Партии регионов, является двоюродным братом Оксаны Калетник. Она является основательницей группы FIM-group, которая занимается в том числе строительством. Около 10 лет назад группа «Алеф», объединяющая компании Ермолаева, выкупила половину фирмы «Калетник», и они стали бизнес-партнерами.

Киевсовет, понимая, что ООО «Эф Ай Эм Офис Центр» частично принадлежит подсанкционному лицу, и глазом не моргнул, как продлил договор аренды земли в центре Киева. Интересно, если на одном рендере по адресу Владимиро-Лыбидская, 25 можно увидеть офисный центр, то согласно информации на сайтах продажи недвижимости, на этой локации может появиться 30-этажный жилой комплекс с многофункциональной кровлей и открытым бассейном.

У Ермолаева и Калетника есть еще одна фирма с похожим названием — ООО «Эф Ай Эм Офис Центр-3». Она известна тем, что долгое время арендует земельный участок в Киеве по адресу ул. Линейная, 17 под строительство офисного здания. В 2020 году при получении градостроительных условий на объект компанией Ермолаева произошел крупный скандал. Правоохранителями был задержан «посредник», который за взятку обещал получить строительные документы для ООО «Эф Ай Эм Офис Центр 3» при посредничестве первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника. Поворозник тогда был отстранен от должности, но потом возобновился. «Посредник», передававший взятку, признал вину и получил штраф через суд. Когда скандал немного утих, фирма Ермолаева получила градостроительные условия и право на строительство офисного центра по указанному адресу.

А 7 июля 2024 Киевский городской совет должен рассматривать решение о возобновлении аренды для ООО «Эф Ай Эм Офис Центр 3». Впрочем, пока решение отложено, но наверняка, как и в случае с предыдущей фирмой Ермолаева, оно получит продолжение аренды.

Пояснительная записка к решению содержит еще больше интересного, чем в предыдущем случае. Согласно акту обследования от 15 марта 2024 года, усматриваются самовольные занятия ООО «Эф Ай Эм Офис Центр 3» земельных участков общей ориентировочной площадью 760 кв метров. Также в акте указано, что в соответствии с данными Государственного земельного кадастра и Городского земельного кадастра, часть забора размещена за пределами отведенной ООО «Эй Ай Эм Офис Центр-3» земли. Согласно договору, такие нарушения могут стать причиной отказа в возобновлении аренды, однако, судя по лояльности Киевсовета, вряд ли станут.

Вплотную к этому участку расположен бизнес-центр FIM Center, землю под которым арендует ООО «Эф Ай Эм Офис Риэлти». Вадим Ермолаев был в соучредителях этой компании раньше. В настоящее время бенефициаром указана Оксана Калетник. Участок по адресу улица Линейная, 17, расположен в районе Протасова Яра. Градостроительные условия проектирования на ней имеют определенные ограничения, поскольку земля находится в пределах исторического центра города. То есть, документация должна согласовываться в органах охраны культурного наследия.

В активах у Ермолаева есть еще один интересный объект в Киеве — модернистский рынок-шайба на улице Кудряшова, 1, вблизи Железнодорожного вокзала. В 2021 году участок под рынком по решению Киевсовета арендовало ООО «Железнодорожный рынок», конечным бенефициаром которого является Вадим Ермолаев. Срок аренды составляет 10 лет.

Тогда же активисты опасались, что новый владелец снесет здание, построенное в 1973 году по проекту модернистки Аллы Анищенко. Впрочем, представители фирмы Ермолаева обещали этого не делать, и собственно до сих пор здание стояло в запустении.

В начале 2024 г., когда Ермолаев уже находился под санкциями СНБО, рынок выставили на продажу. Причем в объявлении, кроме реальных фотографий объекта, есть изображение того, что, очевидно, хотела построить фирма Ермолаева вместо обещания сохранить здание рынка. Визуализация, как точно подметили в сообществах Соломенского района, больше напоминает торговый центр или вообще жилой комплекс.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину локацию рынка-шайбы можно было считать достаточно удачной для строительства офисов. Рядом — вокзал и метро. Но, наверняка, война разрушила планы Ермолаева на удачную инвестицию, и теперь этот участок может считаться потенциально опасным, поскольку находится вплотную к объектам критической инфраструктуры. Это может быть причиной продажи объекта. Если, конечно, это будет не просто формальным переписыванием здания с одной фирмы на другую из-за санкций.

Летом 2024 Ермолаев получил большой подарок от Совета национальной безопасности и обороны. 24 июня 2024 года в решение о санкциях в отношении него были внесены изменения. Уже через два дня Государственная служба геологии и недр возобновила действие спецразрешений на пользование недрами, остановленных из-за санкций к конечным бенефициарным владельцам. Среди фирм, которым возобновили разрешения, — ПАО «Коростышевский карьер» и ООО «Потоки». Обе компании входят в группу «Алеф» Вадима Ермолаева.

С чем связаны такие послабления для лица, которое вело бизнес в оккупированном Крыму и таким образом поддерживало агрессора, СНБО не объясняет. 29 июля 2024 Государственная служба геологии и недр сделала перед Ермолаевым еще один реверанс. Исходя из решения Черниговского окружного суда, служба отложила аннулирование спецразрешения на разработку недр для ООО «Трендс Систем». Ермолаев выбыл из состава учредителей фирмы в том же июле 2024 в пользу Анны Ермолаевой. Среди соучредителей этой компании также бывший президент Украины Виктор Ющенко.

Суть судебного спора состоит в праве на разработку Федоровской нефтегазоконденсатной площади. ООО «Трендс Систем» утверждает, что передало спецразрешение в пользу ООО «СТК Реал Эстейт» в декабре 2023 года, еще до того, как против Вадима Ермолаева ввели санкции, поэтому аннулирование на их основании не должно происходить.

Нюанс в том, что ООО «СТК Реал Эстейт» является частью группы «Алеф» Вадима Ермолаева, одним из соучредителей является его давний бизнес-партнер Станислав Виленский. Так что даже если право на спецразрешение и было передано другой фирме, из бизнес-группы он никак не вышел«.

Материал издание резюмирует так: «С чем связана лояльность властных структур к гражданину Кипра Вадиму Ермолаеву — сказать сложно. Но тенденция к тому, что санкции в отношении него постепенно сокращаются, а бизнес, как работал, так и работает, прослеживается очень четко. Если человек, открыто торговавший с оккупантами в период после оккупации Крыма, чем финансировал в том числе армию России, так легко может отделаться от санкций, то это должно стать ярким маячком для власти — что-то пошло не по плану».

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