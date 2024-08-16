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Новости > WhiteBIT: вся правда о пророссийским криптодетище Владимира Носова, - СМИ

WhiteBIT: вся правда о пророссийским криптодетище Владимира Носова, - СМИ

Автор: «Фраза»
16.08.24 17:19
118
WhiteBIT: вся правда о пророссийским криптодетище Владимира Носова, - СМИ

В поле зрения СМИ в очередной раз попала криптовалютная компания WhiteBIT, основанная харьковчанином Носовым. Утверждается, что через нее средства выводят в Россию.

Издание пишет следующее: «Владимир Носов — украинский предприниматель, основатель и CEO криптовалютной биржи WhiteBIT, инвестор и президент футбольного клуба «Металлист 1925». При этом бизнесмен имеет неоднозначную репутацию. По информации ОО «НОН-СТОП», занимающейся расследованиями незаконной деятельности депутатов, 60% активов этой криптовалютной биржи принадлежит совсем не людям из мира криптовалют, а семье украинского депутата Дмитрия Шенцева. Как утверждается в заявлении общественной организации, управляет делами биржи сын Дмитрия — Никита. Ранее Дмитрий Шенцев был депутатом Харьковского областного совета, но в феврале сдал полномочия. В настоящее время является представителем запрещенной партии «ОПЗЖ». По указу Президента его лишили украинского гражданства в 2023 году. А вот с паспортом он не развелся: активисты утверждают, что у Никиты есть российское гражданство.

Криптобиржа Whitebit выросла на освоении бюджетных средств, приватизации лесных угодий, строительстве, торговле топливом, спиртом, табачной продукцией, контрабанде и спорте. К примеру, Дмитрий Шенцев удостоен звания первого вице-президента федерации бокса Украины. Собранные деньги, как утверждают эксперты по организации, эксдепутаты выводят в Россию и Европу через биржу Whitebit. На «легализованные» средства молодой Никита Шенцев, например, успел приобрести себе парк элитных авто на 1 миллион долларов, о чем сообщал в своих социальных сетях. Кроме машин, учредители биржи активно покупали и недвижимость в Лондоне.

Whitebit выступает «фирмой-прокладкой», из-за которой покинувшие Украину экс-депутаты продолжают выводить деньги.

В структуре биржи WhiteBIT 9 компаний. Одна из них зарегистрирована в Эстонии, другие — в Великобритании. Эстонская компания является старейшей среди них. Британская WhiteBIT Solutions LLP имеет двух оффшорных бенефициаров — Whitebit LTD и Coddan Nominee. Обе компании имеют одинаковый юридический адрес на Сейшельских островах, там же зарегистрирован оффшорный регистратор Nobel Capital Group. Coddan Nominee является частью разветвленной оффшорной сети и числится среди основателей компании Sofbiz. Согласно расследованию журналистов, она подозревается в финансировании 2016 года государственного мятежа в Черногории.

Не обошлось без русского следа. Расследование группы Bellingcat и ее российского партнера The Insider доказало, что до переворота в Черногории причастны офицеры ГРУ российского Генштаба — Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев. Партнерами Носова при создании биржи были Мария Репешко, Анна Янковская и Никита Шенцев. О том, что и Никита, и Дмитрий Шенцев, по меньшей мере, не осуждают войну россии против Украины, а, скорее всего, поддерживают действия враждебного государства, свидетельствуют их заявления и сообщения в социальных сетях. Так, Никита, составляя мандат, ни слова не обмолвился о пророссийской партии, от которой избирался в Харьковский облсовет и поздравлял своих избирателей с 23 февраля.

А о том, что биржа Whitebit не только имеет пророссийских владельцев, но до сих пор сотрудничает с государством-агрессором, свидетельствует красноречивый факт. В середине марта 2023 года было зафиксировано движение крупной суммы денег — 3299 BTC (около 85,6 миллионов долларов) в биткоинах, принадлежащих российской криптобирже BTC-e. С ноября 2022 года эти средства лежали без движения, и только в марте началось их нетипичное перемещение: российские ИТ-журналисты заметили, что они дробились на небольшие суммы и выводились через различные услуги.

Многие негативно отозвались относительно сотрудничества с биржей WhiteBIT.

В WhiteBIT опровергают упреки о сотрудничестве со страной-агрессором и утверждают, что вышли с рынка России, а также якобы противостоят попыткам россиян обходить санкции. С весны 2022 года WhiteBIT сотрудничает с МИД Украины по вопросам помощи украинцам, которые в результате вынуждены искать убежища за рубежом. Компания занимается обеспечением организационно-технической поддержки Антикризисного центра МИД и круглосуточного call-центра, консультирующих украинских граждан. Кроме этого, WhiteBIT является обладателем награды, выигранной группой Kalush Orchestra на конкурсе Евровидения 2022 — хрустального микрофона. Его криптовалютная биржа WhiteBIT приобрела за 900 тысяч долларов.

Задаемся вопросом: что это реальный патриотизм и поддержка страны или «прикрытие» для финансовых махинаций и связей с Россией?".

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Тэги: Дмитрий Шенцев, Владимир Носов, whitebit носов, whitebit шенцев, whitebit владелец, whitebit википедия, Whitebit россия

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