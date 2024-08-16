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Новости > Игорь Стадник: прокурором ГПУ заинтересовались канадские правоохранители, - СМИ

Игорь Стадник: прокурором ГПУ заинтересовались канадские правоохранители, - СМИ

Автор: «Фраза»
16.08.24 16:59
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Игорь Стадник: прокурором ГПУ заинтересовались канадские правоохранители, - СМИ

СМИ и правоохранители органы Канады очень сильно заинтересовались украинским прокурором Офиса Генеральной Прокуратуры по фамилии Игорь Стадник, который «сливал» дело против российской конторы 1xBet. Об этом пишут украинские СМИ.

Также сообщаются следующие факты: «Канадских журналистов и представителей правоохранительных органов этой страны, заинтересовала информация о том, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало мониторинг образа жизни прокурора Генеральной прокуратуры Украины Игоря Стадника.

«В настоящее время НАПК требует информацию о наличии счетов, номерах счетов, закрытии или открытии счетов, осуществлении операций без открытия счетов, а также информацию о декларациях Стадника за 2020-2023 гг., а также за период с 1 января 2024 года по дату получения запроса от НАПК. Также такую информацию должны предоставить родственники чиновника», — пишет канадское издание The Daily Guardian. Журналисты вспоминают о резонансном деле 2022 года связанном с ООО «Твоя беттинговая компания», которое работала в Украине под российской торговой маркой 1xBet. Согласно материалам дела, детективами БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров ОГПУ осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам осуществления должностными лицами ООО «Твоя беттинговая компания» незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр, уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах по признакам уголовных правонарушений , предусмотренных ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Более года прокурор Офиса генерального прокурора Игорь Стадник, который был одним из кураторов дела, не передавал материалы в суд и не привлекал ответственных за справедливое наказание. В БЭБ тогда заявляли, что дело 1xBet просто «сливают», расследование не проводится, а детективы БЭБ и прокуроры саботируют его и не приходят даже в суд.

Зпадные журналисты отмечают, что Игорь Стадник совместно с Артемом Шило оказывал незаконное давление на банковский сектор Украины и принимал непосредственное участие в незаконном преследовании сотрудников IBOX BANK.

После публикации в СМИ по информации канадских журналистов, персона Игоря Стадника и его семьи заинтересует канадских правоохранителей, поскольку по их информации его семья получила статус временной защиты государства Канады и вид на жительство в Канаде, сам господин Игорь Стадник находится в Канаде с 2023 года".

Тэги: 1XBet, Артем Шило, Игорь Стандник, стадник 1xBet

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