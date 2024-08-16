Буданов назвал приоритет при обмене пленных

Приоритетом в будущих обменах пленными с Российской Федерацией будут тяжело ранены женщины и все, кто защищал «Азовсталь». Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов во время выступления на брифинге по результатам Ставки верховного главнокомандующего.

По словам Буданова, были согласованы соответствующие действия и принцип работы штаба по обмену пленными. В частности, Украина будет пытаться возвращать всех тяжело раненых и тяжело больных, всех женщин и всех, кто находится в плену долгий срок.

«Чем дольше он находится в плену, тем больше мы будем заниматься тем, чтобы вернуть такого человека», — сказал глава ГУР.

Также особое внимание будет уделено тем, кто защищал «Азовсталь» и попал в плен.

«Вопросу возвращения всех, кто там был, уделяем особое внимание», — отметил Буданов.

Кроме этого, Украина будет прилагать усилия для возвращения всех других гражданских пленников, которые находятся в плену как с начала масштабного вторжения, так и до того.

«Ну и не будем забывать о крымских татарах и других группах, на которые так же обращаем внимание. Такие решения были приняты сегодня и будут воплощены в жизнь», — подчеркнул Буданов.

Напомним, на Курщине бойцы ВСУ взяли в плен более сотни россиян.