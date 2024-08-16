В США назвали уровень поддержки у Трампа и Харрис

Опубликованы свежие рейтинги кандидатов на пост президента США. Их представила социологическая компания Rasmussen Reports.

Сообщается, что республиканцы Дональда Трампа поддерживают 49% избирателей, а демократке Камале Харрис готовы отдать свои голоса 45% американцев.

Также информируется, что 3% людей заявили о том, что отдали бы свой голос другому кандидату.

Кроме этого, как уточняется, еще 2% респондентов не определились с выбором.

Добавим, что этот опрос проводился 8, 11, 12, 13 и 14 августа среди 1 885 потенциальных избирателей в США. Погрешность составляет около 2%.

Ранее стало известно, сколько заработал Трамп на торговле Библией.