Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В США назвали уровень поддержки у Трампа и Харрис

В США назвали уровень поддержки у Трампа и Харрис

Александр Панько
16.08.24 15:47
162
В США назвали уровень поддержки у Трампа и Харрис

Опубликованы свежие рейтинги кандидатов на пост президента США. Их представила социологическая компания Rasmussen Reports.

Сообщается, что республиканцы Дональда Трампа поддерживают 49% избирателей, а демократке Камале Харрис готовы отдать свои голоса 45% американцев.

Также информируется, что 3% людей заявили о том, что отдали бы свой голос другому кандидату.

Кроме этого, как уточняется, еще 2% респондентов не определились с выбором.

Добавим, что этот опрос проводился 8, 11, 12, 13 и 14 августа среди 1 885 потенциальных избирателей в США. Погрешность составляет около 2%.

Ранее стало известно, сколько заработал Трамп на торговле Библией.

Тэги: США, мир, Дональд Трамп, выборы президента США, Камала Харрис

Комментарии

Статьи

30.07.24 18:41

Обзор рынка криптовалют во втором квартале 2024 года

Автор: Александр Панько

Дайджест

Квадробика: безобидное развлечение или тревожный звоночек?
06.08.24 21:35

Квадробика: безобидное развлечение или тревожный звоночек?

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Екатерина Шухнина из Profit Lady разводит криптолохов, - СМИ
Екатерина Шухнина из Profit Lady разводит криптолохов, - СМИ
Екатерина Шухнина из Profit Lady разводит криптолохов, - СМИ
Екатерина Шухнина из Profit Lady разводит криптолохов, - СМИ
Олигархи Юрий и Остап Доскич владеют незадекларированной недвижимостью в Словении: планируют бежать из страны?
Олигархи Юрий и Остап Доскич владеют незадекларированной недвижимостью в Словении: планируют бежать из страны?
Александр Орловский: криптовалютный аферист попал в поле зрения украинских правоохранителей, - СМИ
Александр Орловский: криптовалютный аферист попал в поле зрения украинских правоохранителей, - СМИ
Биржа WhiteBIT: Шенцев и Носов отмывают криптовалюту из РФ за счет убытков украинцев
Биржа WhiteBIT: Шенцев и Носов отмывают криптовалюту из РФ за счет убытков украинцев
Влада Молчанова: скандальная застройщица готовится выводить активы из Украины в Британию?
Влада Молчанова: скандальная застройщица готовится выводить активы из Украины в Британию?
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
16.08.24 17:47

Вадим Ермолаев: подсанкционный украинский бизнесмен продолжает разворовывать страну, - СМИ

16.08.24 17:19

WhiteBIT: вся правда о пророссийским криптодетище Владимира Носова, - СМИ

16.08.24 16:59

Игорь Стадник: прокурором ГПУ заинтересовались канадские правоохранители, - СМИ

16.08.24 16:49

В Европе обнаружили первый случай оспы обезьян

16.08.24 16:29

Ученые разгадали тайну, которая озадачила самого Дарвина

16.08.24 16:02

Британцы рассказали, как повысить уровень счастья

16.08.24 15:41

Кабмин уточнил требования к повесткам, их проверке и отправке

16.08.24 15:22

Буданов назвал приоритет при обмене пленных

16.08.24 15:08

Кардиологи озвучили опасную дозу кофе

16.08.24 14:23

Графики отключений света могут вернуть уже на следующей неделе

16.08.24 13:44

Канада разрешила Украине использовать предоставленное оружие на территории РФ

16.08.24 12:47

В Германии раскрыли детали новой военной помощи Украине

16.08.24 10:13

В России разбился бомбардировщик Ту-22

16.08.24 09:56

США готовы передать Украине дальнобойные ракеты JASSM для F-16, — Politico

16.08.24 09:37

Стало известно, будут ли отключать свет в Украине 16 августа

15.08.24 16:49

На пляжах Киева нашли кишечную палочку

15.08.24 15:33

У Зеленского раскрыли глобальную цель наступления на Россию

15.08.24 12:51

Зеленский одобрил операцию по подрыву «Северного потока», но потом пытался ее остановить, — WSJ

15.08.24 11:39

На Курщине бойцы ВСУ взяли в плен более сотни россиян

11.08.24 11:39

Илон Маск поужинал в компании со своей девушкой-роботом

12.08.24 11:42

Кремль может готовить масштабную месть Киеву за атаку на Курщину, — СМИ

12.08.24 10:49

ВСУ разбили подразделение кадыровцев и взяли в плен десятки человек, — Deep State

12.08.24 14:37

Графиков отключений света может не быть до середины октября. Но есть условие

12.08.24 16:04

Стало известно о еще одном страшном последствии алкоголя

13.08.24 15:48

Китайцы рассказали об удивительной пользе классической музыки

12.08.24 16:49

Выявлен жуткий вред от курения марихуаны

12.08.24 15:12

Стало известно о небывалой пользе картофеля

12.08.24 12:36

В Украине фиксируется очередной всплеск коронавируса

12.08.24 14:46

Ученые выяснили, как жара влияет на экономику

Фото и Видео
В российском Приморье — полный блэкаут и паника: без света остались до 2 миллионов человек
В российском Приморье — полный блэкаут и паника: без света остались до 2 миллионов человек
В российском Приморье — полный блэкаут и паника: без света остались до 2 миллионов человек
В российском Приморье — полный блэкаут и паника: без света остались до 2 миллионов человек
Оккупанты заявили об атаке на Севастополь. Также было громко в Керчи
Оккупанты заявили об атаке на Севастополь. Также было громко в Керчи
На Курщине бойцы ВСУ взяли в плен более сотни россиян
На Курщине бойцы ВСУ взяли в плен более сотни россиян
В столичном кафе взорвали гранату
В столичном кафе взорвали гранату
Маск предложил Трампу… пуститься в пляс
Маск предложил Трампу… пуститься в пляс
Обезьяна (2025): дата выхода и тизер фильма по рассказу Стивена Кинга
Обезьяна (2025): дата выхода и тизер фильма по рассказу Стивена Кинга
Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов на Курщине находятся под контролем ВСУ
Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов на Курщине находятся под контролем ВСУ
ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров в Курской области, — Сырский
ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров в Курской области, — Сырский
Курск — финал для Путина, — Зеленский
Курск — финал для Путина, — Зеленский
Белоснежка и семь гномов (2025): дата выхода и трейлер
Белоснежка и семь гномов (2025): дата выхода и трейлер
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.