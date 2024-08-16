В Германии раскрыли детали новой военной помощи Украине

Германия анонсировала передачу Украине нового пакета военной помощи. В него вошли системы ПВО малой и средней дальности Iris-T и танки Leopard. Об этом заявил немецкий генерал-майор Кристиан Фрейдинг в программе на YouTube-канале Вооруженных сил Германии.

По его словам, Украина до декабря 2024 получит по две системы противовоздушной обороны малой и средней дальности Iris-T. А также 16 самоходных артиллерийских установок двух типов и другое вооружение.

Германия планирует передать Украине:

— две батареи ЗРК IRIS-M и две IRIS-T SLS;

— 10 зенитных установок Gepard;

— 12 САУ PzH 2000 и четыре Zuzana 2;

— САУ RCH 155;

— около 30 танков Leopard 1A5;

— 400 MRAP;

— логистический транспорт (грузовики, цистерны, вездеходы, пикапы);

— БпЛА и антидроновые системы;

— штурмовые винтовки MK 556;

— медицинские материалы;

— полевой госпиталь.

Напомним, США готовы передать Украине дальнобойные ракеты JASSM для F-16.