В Германии раскрыли детали новой военной помощи Украине

Германия анонсировала передачу Украине нового пакета военной помощи. В него вошли системы ПВО малой и средней дальности Iris-T и танки Leopard. Об этом заявил немецкий генерал-майор Кристиан Фрейдинг в программе на YouTube-канале Вооруженных сил Германии.
По его словам, Украина до декабря 2024 получит по две системы противовоздушной обороны малой и средней дальности Iris-T. А также 16 самоходных артиллерийских установок двух типов и другое вооружение.
Германия планирует передать Украине:
— две батареи ЗРК IRIS-M и две IRIS-T SLS;
— 10 зенитных установок Gepard;
— 12 САУ PzH 2000 и четыре Zuzana 2;
— САУ RCH 155;
— около 30 танков Leopard 1A5;
— 400 MRAP;
— логистический транспорт (грузовики, цистерны, вездеходы, пикапы);
— БпЛА и антидроновые системы;
— штурмовые винтовки MK 556;
— медицинские материалы;
— полевой госпиталь.
Напомним, США готовы передать Украине дальнобойные ракеты JASSM для F-16.