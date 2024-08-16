В НАТО оценили реакцию РФ на события на Курщине

Россия до сих пор пытается сформировать реакцию на операцию Украины в Курской области, пока эта реакция была медленной и рассеянной. Об этом заявил Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи во время Совета по международным отношениям (CFR), пишет Голос Америки.

По мнению Каволи, такая реакция России связана с несколькими факторами. Во-первых, это отсутствие понимания, кто должен отвечать за боевые действия внутри РФ, во-вторых, отсутствие войск, которые Россия может задействовать в Курской области.

«Пока это была только довольно медленная реакция. Отчасти это потому, что Россия не понимает, кто ответственен за военные действия внутри России», — сказал Каволи.

Каволи отметил, что оставшиеся в России подразделения, которые могут противостоять украинским силам — военные срочной службы, которым теоретически и юридически запрещено воевать в Украине.

«Соответственно, речь идет не о тех боевых единицах, от которых можно ожидать скорейшей реакции», — сказал представитель НАТО.

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе подчеркнул, что российские власти перебросили в Курский регион много воздушных сил, но неизвестно, сколько наземных сил будет привлечено, и какой эффект это будет иметь.

Каволи добавил, что поражен инновациями, которые Украина продемонстрировала в военном, техническом и тактическом планах.

Напомним, у Зеленского раскрыли глобальную цель наступления на Россию.