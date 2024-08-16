Стало известно, сколько заработал Трамп на торговле Библией

Как оказалось, бывший президент США Дональд Трамп заработал на торговле Библией 300 тысяч долларов. Опубликована соответствующая финансовая отчетность.

Политик продавал фирменный экземпляр за 59,99 доллара.

Сообщалось тогда, что «Библия в классическом переводе короля Якова предлагается в комплекте с текстами конституции США, билля о правах, декларации независимости, клятвы верности и песни «Боже, благослови Америку».

Кроме этого известно, что в продаже есть экземпляр ограниченного тиража с подписью самого кандидата на пост главы государства, а его стоимость составляет тысячу долларов.

Ранее Трамп начал торговать Библией.