Испанцы поведали, как заставить людей заниматься спортом

Эксперты из Национального центра исследований рака в Испании поведали о том, как заставить людей заниматься спортом. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что на мотивацию к физической активности влияют белки IL-15, p38α и p38γ.

Ученые желали выяснить, какие механизмы лежат в основе возникновения желания заниматься спортом.

Эксперимент проводился на двух группах мышей: в первую вошли обычные грызуны, а во вторую попали животные с лишним весом, набранным на высокожировой диете.

В итоге выяснилось, что в ходе интенсивного тренировочного процесса в организме мышей активируются два белка – p38α и p38γ.

Добавляется, что уровень активности каждого из них оказывает влияние на интерес к занятиям спортом.

Кроме этого, отмечают испанцы, в данный процесс вовлечен еще один белок – интерлейкин 15 (IL-15).

Сказано, что физические упражнения стимулируют активацию p38γ, что приводит к выработке IL-15 организмом.

Указывается, что IL-15 воздействует на моторную кору головного мозга, ответственную за регулирование движения.

Поясняется также, что повышение уровня IL-15 в крови передает мозгу сигнал о повышении физической активности, что приводит к увеличению подвижности.

Сообщается, что когда мышей заставляли заниматься физическими упражнениями – у них активно вырабатывался белок p38γ, что свидетельствует о том, что интерес к спорту поддерживает сам себя.

Информируется, что взаимосвязь между ожирением и активацией p38γ в мышцах во время физических нагрузок может стать ключом к лечению ожирения у людей.

Резюмируется, что регулярные тренировки являются эффективным способом профилактики и лечения этого заболевания.

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