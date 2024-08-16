В мире завершился тринадцатимесячный период аномальной жары

На Земле завершился тринадцатимесячный период аномальной жары. Об этом поведали эксперты европейской Службы климатических наблюдений Copernicus.

Именно столько продолжался временной отрезок рекордно высоких температур, когда каждый следующий месяц превосходил предыдущий тепловой максимум.

Сообщается, что прошлый июль был немного прохладнее этого же месяца 2023-го года.

Уточняется, что средняя температура воздуха за минувший июль во всем мире составила 16,91 градуса, что на 0,04 градуса меньше результата годом ранее.

Информируется, что длительная полоса глобальных температурных максимумов была обусловлена сочетанием некоторых факторов.

Большую роль в этом сыграли антропогенные выбросы углерода и других парниковых газов, включая метан.

Сказано также, что потепление было вызвано и действием климатического феномена Эль-Ниньо, связанного с повышением температур в Тихом океане, а также воздействием Солнца, которое сейчас приближается к пику одиннадцатилетней активности.

Резюмируется, что, по мере смены Эль-Ниньо более прохладным процессом Ла-Нинья, глобальная температура продолжит снижаться, но вряд ли достигнет уровней до 2023-2024-х годов.

Ранее ученые выяснили, как жара влияет на экономику.