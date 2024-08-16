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Новости > В Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса

В Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса

Агата Кловская
16.08.24 11:14
119
В Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса

Закон о легализации медицинского каннабиса вступил в силу в Украине с пятницы, 16 августа. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отныне в Украине разрешено обращение каннабиса в медицинских целях: соответствующими препаратами разрешается лечиться военнослужащим, страдающим ПТСР, тревожными расстройствами, а также пациентам с эпилепсией, онкобольным и паллиативным больным, страдающим хронической болью.

Отныне также разрешается культивирование растений рода конопли для промышленных целей (за исключением производства и/или изготовления наркотических средств и психотропных веществ). Условие, при котором такое культивирование разрешено, — использование семян, собранных из сортов растений, в высушенной соломе которых предельно допустимое содержание концентрации тетрагидроканнабинола не превышает 0,2%. С 16 февраля 2027 года предельно допустимое содержание концентрации тетрагидроканнабинола в высушенной соломе конопли для промышленных целей должно не превышать 0,3%.

Под лицензионный контроль будет подпадать вся цепь обращения медицинской конопли от импорта или выращивания до отпуска пациенту в аптеке.

Среди требований к культивированию растений рода конопли — выращивание в условиях закрытой почвы; обеспечение круглосуточного видеонаблюдения с предоставлением бесплатного доступа к нему Нацполиции; соблюдение надлежащей практики культивирования и сбора исходного сырья растительного происхождения (GACP).

Лабораторные исследования медицинского каннабиса на содержание ТГК будут осуществляться исключительно в государственных лабораториях, а образцы растений будут отбираться с участием Национальной полиции, что обеспечит четкий государственный контроль за недопущением незаконного обращения наркотических веществ.

Дополнительными элементами контроля за оборотом наркотических веществ со стороны государства является сопровождение государственной охраной перевозок медицинского каннабиса и лекарств из него.

Каждая операция с медицинским каннабисом должна быть зарегистрирована в электронной системе в течение следующего дня после ее осуществления.

Разрешается также импорт растительной субстанции каннабиса, из которой можно изготовить лекарство в аптеке. Лекарства из медицинского каннабиса будут изготовляться в условиях аптеки и назначаться по рецепту пациентам, для которых обычные лекарственные средства не обладают терапевтическим эффектом или вызывают плохо переносимые побочные реакции. Приобрести такое лекарство в Украине можно будет только по электронному рецепту.

Людям, которые въезжают или выезжают из Украины или следуют транзитом по ее территории, закон позволяет иметь при себе лекарственные средства на основе медицинского каннабиса для собственного использования в объеме, не превышающем объем, определенный рецептом врача.

Из всех известных веществ, имеющихся в растении каннабиса, только тетрагидроканнабинол и его изомеры обладают психоактивным эффектом. Другие каннабиноиды не влияют на психическое состояние, но могут оказать существенное положительное влияние на течение некоторых заболеваний. Употребление непсихоактивных каннабиноидов не приводит к привыканию и используется в медицине.

Медицинский каннабис успешно применяют для устранения побочных эффектов химиотерапии при лечении онкозаболеваний, при хронической боли, глаукоме, анорексии, рассеянном склерозе, синдроме Туретта, шизофрении, эпилепсии, различных психозах, фантомных болях, нейропатической боли etc.

Напомним, 13 июля 2023 Закон про медицинский каннабис был принят ВРУ в первом чтении 268 голосами «за».

Тэги: закон, медицинский каннабис

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