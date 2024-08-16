Кардиологи озвучили опасную дозу кофе

Эксперты из Американского колледжа кардиологии назвали опасную дозу кофеина. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что регулярное употребление более 400 миллиграммов кофеина в день способно повысить риск гипертонии у здоровых молодых людей.

Во время работы специалисты оценили данные 92 здоровых людей с нормальным кровяным давлением в возрасте от 18 до 45 лет.

Сообщается, что 19,6% из них потребляли более 400 миллиграммов кофеина за сутки пять дней в неделю или чаще в течение года.

Уточняется, что это эквивалентно примерно четырем чашкам кофе, десяти банкам газировки или двум энергетикам.

Увы, но оказалось, что такое злоупотребление кофе ухудшило выносливость людей – у них были выше частота сердечных сокращений и артериальное давление после теста на лестнице.

Медики предупреждают о том, что кофеин может повышать риск гипертонии и частоту сердцебиения, воздействуя на вегетативную нервную систему.

В то же время, повышение кровяного давления способно привести к инфарктам, деменции, сердечной недостаточности и хронической болезни почек.

Резюмируется, что усугубить вред от кофеина могут потребление алкоголя, курение, злоупотребление солью и дефицит физической активности.

Ранее было озвучено еще одно полезное свойство кофе.