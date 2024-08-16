Британцы рассказали, как повысить уровень счастья

Психологи из Великобритании поведали о том, как увеличить уровень счастья. По их словам, поможет этому творчество.

Британцы говорят о том, что любые виды творчества повышают уровень счастья, а их вклад больший, чем у хорошей работы.

Во время опыта специалисты опросили 7 тысяч человек.

Сразу 37% подопытных информировали о том, что в последний год хотя бы раз занимались творчеством.

Указывается, что в этой группе был выше уровень удовлетворенности жизнью и счастья.

Добавляется, что менее счастливыми были люди без работы, однако наличие работы влияло на счастье меньше, чем занятия творчеством.

В то же время, уточняется, что занятия творчеством не повлияли на риск одиночества, что связано с тем, что многие ремесла и искусства не требуют компании.

Уверяется, что искусство и рукоделие помогают быстро увидеть результат и сосредоточиться на одной задаче.

Кроме этого, они способствуют самовыражению, чего обычно не дает работа.

Отмечается: хоть польза творчества была не слишком велика, занятия искусством или рукоделием организовать проще, чем изменить свой социальный статус.

Ранее корейские ученые посмеялись над астрологами.