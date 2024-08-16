Британцы рассказали, как повысить уровень счастья

Психологи из Великобритании поведали о том, как увеличить уровень счастья. По их словам, поможет этому творчество.
Британцы говорят о том, что любые виды творчества повышают уровень счастья, а их вклад больший, чем у хорошей работы.
Во время опыта специалисты опросили 7 тысяч человек.
Сразу 37% подопытных информировали о том, что в последний год хотя бы раз занимались творчеством.
Указывается, что в этой группе был выше уровень удовлетворенности жизнью и счастья.
Добавляется, что менее счастливыми были люди без работы, однако наличие работы влияло на счастье меньше, чем занятия творчеством.
В то же время, уточняется, что занятия творчеством не повлияли на риск одиночества, что связано с тем, что многие ремесла и искусства не требуют компании.
Уверяется, что искусство и рукоделие помогают быстро увидеть результат и сосредоточиться на одной задаче.
Кроме этого, они способствуют самовыражению, чего обычно не дает работа.
Отмечается: хоть польза творчества была не слишком велика, занятия искусством или рукоделием организовать проще, чем изменить свой социальный статус.
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