На Тернопольщине мужчина открыл огонь по людям. Есть погибшие и раненые

В Тернопольской области мужчина в военной форме устроил стрельбу. В результате два человека погибли, еще трое получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

В селе Доброводы Тернопольского района неизвестный мужчина, одетый в военную форму, произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в направлении людей и скрылся. По предварительной информации, в результате происшествия два человека погибли, еще трое получили ранения и доставлены в больницу.

Для поиска злоумышленника в области была введена специальная полицейская операция. Мужчину задержали. Им оказался 45-летний житель Житомирской области. Полицейские изъяли у него оружие.

Устанавливаются обстоятельства чрезвычайного происшествия.

Напомним, в центре Киева военный устроил стрельбу.