Ученые разгадали тайну, которая озадачила самого Дарвина

Международная группа экспертов из США и Израиля разгадала тайну, которая в девятнадцатом веке озадачила автора теории эволюции Чарльза Дарвина. Ученые поведали о движении растений.

Сообщается, что уже удалось узнать, что стебли растений по мере развития совершают хаотические колебания, которые известны как циркулярные нутации.

Во время опыта специалисты вырастили пять подсолнухов и составив карту их смещений в течение недели.

После этого исследователи создали компьютерную программу для анализа закономерностей роста этих растений.

Цифровое моделирование продемонстрировало: если бы растения оставались неподвижными, они бы все дальше отклонялись друг от друга по прямой линии.

Поясняется, что слишком активные движения привели бы к тому, что подсолнухи беспорядочно тянулись вверх, но при достаточной степени хаотичности нутаций подсолнухи росли таким образом, чтобы обеспечивать больший доступ к солнечному свету.

Говорится, что растения определяют оптимальное направление света и исследуют свое окружение с помощью циркулярных нутаций.

Резюмируется: несмотря на кажущуюся неупорядочность, данный механизм позволяет растительности получать максимальное освещение.

Ранее бельгийский профессор поведал об астероиде, который уничтожил динозавров.