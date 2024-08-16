Трамп заявил, что Харрис «сломала весь мир»

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп продолжает наезжать на вице-президента Камалу Харрис, которую на выборах поддержали демократы. Новая порция критики прозвучала на пресс-конференции в штате Нью-Джерси.

Политик сказал: «Камала Харрис сломала экономику, границу и, честно говоря, весь мир».

Он добавил: «Она очень разрушительна для всего мира, поскольку часто у мира дела идут так же, как у нас. Камала Харрис ломает все, к чему прикасается».

Ранее Трамп сделал неожиданное заявление по поводу Ирана.