Игорь Абрамович: экс-соратник Медведчука ворует на украинской оборонке, - СМИ

Журналисты нашли того, кому может быть выгоден срыв строительства оборонительных сооружений на Харьковщине. Им, как пишут СМИ, оказался бывший депутат от ОПЗЖ Игорь Абрамович.

Далее издание сообщает следующее: «С января по май 2024 Харьковская областная военная администрация заключила около 220 договоров на строительство фортификационных сооружений. Общая сумма — 51 млрд гривен. Такие данные содержатся в системе закупок Prozorro. Договоры проводились на безальтернативной основе и подписывались напрямую с компаниями. Из них 81 договор на сумму в 687,4 млн. гривен по состоянию на май 2024 года был подписан с ООО «Проектный альянс». Примечательно, что в июне этого года компания не подписала ни одного нового договора на строительство защитных сооружений на Харьковщине. Зато в июле 2024 она получила заказы по этому направлению аж на 126 млн гривен. ООО «Проектный альянс» было создано в июне 2021 года. Его основателем был Игорь Рожков. Его родной брат Никита Рожков — бывший депутат Харьковского районного совета, и он же — соучредитель фирмы «СПБ-1», которая также подписала немало договоров с властями Харьковщины на строительство защитных сооружений за последнее время.



По данным Харьковского антрикоррупционного центра, Игорь Рожков, как и его родственница Светлана Рожкова, которая была соучредителем фирмы, отстраивающей разрушенный российской ракетой жилой дом, — граждане Российской Федерации. И это не единственный российский след по этой фирме. Еще одним соучредителем ООО «Проектный альянс» является Александр Сорочинский. Его бизнес-партнером по компаниям «Годсенд» и «Хартпластмасс» является гражданин России Олег Лукин. Об этом сообщается в том числе и в украинских реестрах. Хотя первая фирма сейчас находится в процессе прекращения деятельности, но россиянин Лукин продолжал ею руководить вплоть до мая 2022 года, когда РФ уже полгода проводила полномасштабное вторжение на территорию Украины. ООО «Хартпластмасс», основателем которого Лукин был с 2012 по 2016 год, продолжает работать по сей день.

С ноября 2022 по октябрь 2023 еще одной основательницей ООО «Проектный альянс» была Виктория Письмак. Этот же человек был учредителем ООО «Тех-Инком», которое с начала 2024 года подписало 29 договоров с департаментом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОВА на строительство фортификационных сооружений в Харьковской области на сумму 545,7 млн грн.

Как выяснилось, Виктория Письмак через ряд фирм тесно связана с бывшим заместителем мэра Харькова Андреем Руденко. В харьковской мэрии он отвечал за вопросы обороны города. Руденко уволили в разгар скандала по поводу провала строительства фортификационных сооружений. Накануне увольнения Бюро экономической безопасности разоблачило фирму, приближенную к жене Руденко, на попытке растраты бюджетных средств при строительстве защитных сооружений на территории Харьковской области. «Предприятие неоднократно становилось победителем тендерных торгов, проведенных одним из департаментов Харьковской облгосадминистрации. Всего компания получила подрядов на строительство фортификационных сооружений стоимостью более 240 млн. грн. Установлено, что... 20,45 млн грн общество перевело на счета физического лица — предпринимателя, зарегистрированного в январе 2024 года. Упоминаемое лицо фактически работает администратором заведения питания, то есть не имеет отношения к строительству. В то же время после получения средств оно пыталось перечислить их на счет компании, которая может быть связана с деятельностью так называемых конвертационных центров», — говорилось в заявлении БЭБ в марте 2024 года.

А в мае 2024 председателю Харьковской областной военной администрации Олегу Синегубову пришлось оправдываться за ненадлежащее строительство защитных сооружений и участие в этом процессе сомнительных фирм. По его словам, ХОВА отвечает за так называемую третью линию обороны, а карты-схемы поступают в область напрямую от Министерства обороны. Но строительство этих сооружений крайне опасно, ведь Харьковщина находится под постоянными обстрелами оккупантов. Именно с этим Синегубов связывает то, что к строительству сооружений привлечены не крупные компании, а просто согласившиеся рисковать как прибылью, так и жизнью.

Синегубов умалчивает один важный нюанс. Ответственным за фортификационные сооружения в Харьковской области является его заместитель Михаил Харнам. Он выходец из строительного бизнеса, с одной стороны достаточно приближенный к ныне покойному городскому голове Харькова Геннадию Кернесу, а с другой — к ныне жителю Монако, бывшему депутату от запрещенной «Оппозиционной платформы — За жизнь» Игорю Абрамовичу. В 2019 году, когда Харнам был среди учредителей ООО «Будівельник», компания выиграла государственных тендеров на сумму 293 миллиона гривен, в 2020-м — на 245 миллионов гривен, а в 2021-м — на сумму 109 миллионов.



Именно Харнаму правоохранители готовят показательное подозрение в срыве строительства фортификационных сооружений на Харьковщине. Об этом, по данным источников, ему в телефонном режиме сообщил бывший депутат Игорь Абрамович, у которого остается огромное влияние на Харьковский регион, несмотря на постоянное пребывание в Монако. Абрамовича называют куратором рынка контрабанды табачных изделий. В то же время он является бизнес-партнером российско-украинского подсанкционного бизнесмена Павла Фукса. Тесть Абрамовича — Семен Сирота — бывший заместитель мэра Харькова, ответственный за жилищно-коммунальное хозяйство. Сирота занимал должность директора строительного коммунального предприятия «ХРБП». В 2016 году получил подозрение по делу о вероятном хищении более 5 млн гривен из бюджета Харькова на закупке автомобилей. Дело тянулось целых восемь лет, и только в апреле 2024 года, как раз на волне скандала со срывом строительства защитных сооружений в Харьковской области, тесть Абрамовича был оправдан судом.

Абрамович и Фукс были близкими друзьями покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса, и оба сохранили свое влияние, когда город возглавил Игорь Терехов. Через упомянутых руководителей Харькова Абрамович также знаком с недавно уволенным Андреем Руденко. Тем самым, чья менеджер Виктория Письмак была основательницей фирм, вовлеченных в провальное строительство фортификаций на Харьковщине. Та, которая была бизнес-партнером в компаниях граждан Российской Федерации.

В общем, вруг замкнулся, и настоящий выгодополучатель от строительства и участия в нем сомнительных компаний найден. Именно Игоря Абрамовича можно считать тем, в чьих интересах то, чтобы оборонительные сооружения на границе с РФ строились исключительно на бумаге, а деньги из бюджета капали в кошелек, из которого бывший депутат может проживать за границей".