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Новости > У Зеленского раскрыли глобальную цель наступления на Россию

У Зеленского раскрыли глобальную цель наступления на Россию

Агата Кловская
15.08.24 15:33
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У Зеленского раскрыли глобальную цель наступления на Россию

Неожиданное наступление Вооруженных сил Украины на Россию является единственным способом заставить Путина сесть за стол переговоров. Об этом в интервью The Independent заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он называет украинское нападение частью «психологической» тактики, однако одного вторжения недостаточно для того, чтобы Путин понял, что война того не стоит.

«Нам нужно использовать абсолютно четкие инструменты, чтобы принудить Россию (к переговорам). Один из них — военный инструмент принуждения. То есть, кроме экономических и дипломатических инструментов, нам нужно наносить России значительные тактические поражения. На Курщине мы видим оптимизацию этого военного инструмента принуждения», — говорит он.

Подоляк отметил, что события в Курской области показали россиянам суровые реалии войны.

«Россияне не обсуждают войну, и вообще чувствуют себя достаточно комфортно, потому что где-то идет война, кто-то убивает. Им интересно смотреть на это по телевизору. Но когда война переходит на территорию России, они, конечно, пугаются. Они в шоке. Это имеет значительное влияние на психологическое состояние россиян. Это также является инструментом влияния», — пояснил он.

Советник главы ОП также прокомментировал заявления Великобритании и Соединенных Штатов Америки о том, что они не знали о подготовке наступления. «Есть определенные вещи, которые должны быть сделаны с элементом неожиданности, и которые должны происходить на местном уровне. Но дискуссии между силами-партнерами происходили, просто не на публичном уровне», — сказал Подоляк.

Также он раскритиковал запрет использовать ракеты большой дальности в наступательных операциях против России. По его мнению, снятие этого ограничения изменило бы ландшафт войны и показало Москве, что цена войны слишком высока для нее.

«Украина должна или уничтожить цель в ее источнике, а именно уничтожить базы, с которых осуществляются ракетные и артиллерийские удары, или иметь возможность защищаться с земли с помощью противовоздушного оружия, чего мы не можем сделать, потому что у нас его недостаточно. Это решение не имеет смысла. Когда Украине предоставляется оружие, это (должно) стать нашей ответственностью», — добавил он.

Напомним, на Курщине бойцы ВСУ взяли в плен более сотни россиян.

Тэги: Курская область, Михаил Подоляк, война в Украине

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