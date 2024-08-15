НАТО подготовило более полумиллиона солдат к войне

В состояние боевой готовности приведено более полумиллиона военнослужащих НАТО. Об этом сообщил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр в четверг в интервью агентству PAP, сообщает «Интерфакс-Украина».

«НАТО реализовала самые комплексные планы обороны со времен Холодной войны, и силы альянса активно тестируют и совершенствуют эти планы. В настоящее время у нас находятся более 500 тыс. военнослужащих в состоянии повышенной боеготовности», — отметил Бауэр.

Более того, союзники договорились усилить противовоздушную и противоракетную оборону. В частности, важным шагом является создание новой базы противоракетной обороны Aegis Ashore в Польше.

«Мы являемся частью сильнейшего альянса в мире. И нам нужно сделать его еще сильнее», — объяснил адмирал.

Напомним, НАТО готовит сухопутные коридоры для переброски американские войска в Европу в случае войны.