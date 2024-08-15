Ходжес об операции на Курщине: «Красных линий» больше нет

Операция украинских военных в Курской области доказала, что российских «красных линий» не существует. Об этом заявил генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе в интервью DW.

«Это опровергает страх, что Путин пойдет на эскалацию и использует ядерное оружие. Хуже всего, что он сделал, это обстрелял ракетами очередной супермаркет в Украине. Мы сдерживали себя слишком долго», — подчеркнул он.

На уточняющий вопрос, говорит ли он о том, что «красных линий» больше нет, Ходжес ответил: «Я определенно надеюсь, что нет».

«Украинцы дали нам урок — даже в условиях тотального распространения дронов можно готовить операции такого масштаба. Конечно же, главком [ВС РФ] Герасимов и генштаб РФ проигнорировали сигналы разведки о том, что Украина собирается атаковать», — продолжил он.

При этом генерал-лейтенант подчеркнул, что Украина не заинтересована в захвате российской территории. Однако, по его словам, эта операция вынудит Россию переосмыслить свои действия. Он отметил, что, таким образом, Украина защищается от российских атак.

«Это классическая рабочая военная доктрина в действии — выбрать подходящий момент, отвлечь противника, облегчить давление на остальные свои войска», — констатировал Бен Ходжес.

Напомним, россияне роют окопы под Курском.