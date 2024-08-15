ХАМАС отказался от переговоров с Израилем, — СМИ

Палестинская исламистская группировка ХАМАС не будет участвовать в новом раунде переговоров о прекращении огня в Секторе Газа, запланированном на четверг, 15 августа, в Катаре. Об этом сообщает Reuters.

Израильское правительство заявило, что на переговоры, которые состоятся в четверг, отравит свою делегацию, а ХАМАС потребовал, чтобы был разработан план реализации того предложения, которое он уже согласовал, и заявил, что новые переговоры начинать он не будет.

«ХАМАС будет придерживаться согласования предложения, представленного ему 2 июля, которое исходит из резолюции Совета Безопасности ООН и основывается на провозглашенной речи Байдена. Движение также готово незамедлительно приступить к обсуждению механизма реализации поступившего предложения», — заявил высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри.

По его словам, переход к новым переговорам позволит Израилю «навязать новые условия» и использовать переговоры в качестве прикрытия для нанесения новых ударов по Газе.

Трое высокопоставленных иранских чиновников заявили, что только соглашение о прекращении огня в Газе удержит Иран от прямого возмездия Израилю за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Напомним, Сектор Газа столкнулся с мусорной катастрофой.