В «Укрэнерго» спрогнозировали, будут ли сегодня отключать свет

В Украине сегодня, 15 августа, не планируется применять графики отключений света. Ограничений нет уже более двух недель. Об этом сообщает «Укрэнерго» в Telegram.

«15 августа меры ограничения потребления не прогнозируются», — отметили в компании.

Также там добавили, что если ситуация изменится и ограничения все же придется применять, об этом сообщат дополнительно.

В «Укрэнерго» также призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию в течение всего дня.

Напомним, «Укрэнерго» уже призывает украинцев готовиться к непростой зиме.