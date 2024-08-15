Британцы придумали хитрый способ добывать больше древесины

Эксперты из Бирмингемского университета в Великобритании придумали способ, как добывать больше древесины. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что высокое содержание углекислого газа в атмосфере позволит некоторым лесам производить больше древесины.

Во время опыта ученые довели концентрацию углерода в воздухе 180-летней дубовой рощи до значений, которые могут стать планетарным уровнем после 2050-го года.

Специалисты в ходе эксперимента использовали трубы высотой с восьмиэтажный дом, установленные на подветренной стороне различных участков леса, через которые медленно подавался насыщенный углекислым газом воздух.

Оказалось в итоге, что местные дубы увеличили свою древесную массу на 10% за семь лет.

Поясняется, что такой значительный прирост обусловлен составом лесной почвы, насыщенной азотом и фосфором.

Подобный опыт уже проводился в эвкалиптовых лесах Австралии, но там распыление углекислого газа никак не повлияло на деревья.

Резюмируется, что австралийские грунты бедны микроэлементами, поэтому растения не могут эффективно преобразовывать воздушный углерод в новую древесину.

Ранее британцы рассказали, как деревья спасают людей.