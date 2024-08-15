Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 595 620 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 15 августа.

Сообщается, что были ликвидированы уже 595 620 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 484 танка, 16 426 боевых бронированных машин, 16 868 артиллерийских систем, 1 154 РСЗО, 922 средства ПВО, 367 самолетов, 328 вертолетов, 13 598 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 428 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 22 775 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 813 единиц специальной техники.

Ранее ВСУ полностью зачистили Суджу.