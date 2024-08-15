Трамп уверяет, что США не переживут президентство Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вновь раскритиковал действующего вице-президента страны Камалу Харрис, которую выдвинули демократы. Произошло это на митинге в Северной Каролине.

Политик сказал: «Еще четыре года ее правления, и финансовая система никогда не восстановится. Наша страна никогда не восстановится».

Он пообещал, что если снова станет главой государства, то тут же начнет стимулировать рост национальной экономики.

Республиканец добавил, что при его администрации доходы граждан и их накопления вновь начнут расти.

Ранее Вэнс заявил, что США – не полицейские мира.