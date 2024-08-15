Вэнс заявил, что США – не полицейские мира

Кандидат на пост вице-президента США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс сделал громкое заявление. Произошло это на встрече с избирателями.

Политик пообещал, что американцы не будут участвовать в чужих войнах.

Он сказал: «Мы собираемся прекратить отправлять нашу молодежь в далекие страны. Мы не полицейские мира».

Республиканец добавил: «Нам необходимо использовать наших молодых людей в качестве ресурса здесь, дома, а не отправлять их по всему миру».

Кроме этого политик обвинил своих конкурентов от демократов, что они «отправляют людей воевать в глупых войнах».

Ранее мы писали, что Вэнс не верит, что Россия нападет на Германию.