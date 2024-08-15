В ВОЗ бьют тревогу из-за оспы обезьян

Генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сделал громкое заявление. Бьет тревогу из-за оспы обезьян.

Ее эпидемию он назвал чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.

Стоит добавить, что ранее Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за вспышки этого заболевания.

Чиновник сказал: «Сегодня Комитет по чрезвычайным ситуациям собрался и сообщил мне, что происходящее является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Я принял этот совет».

Информируется, что в прошлом году число зарегистрированных случаев оспы обезьян существенно выросло, а в 2024-м году оно превысило прошлогодний показатель, так как зарегистрировали более 14 тысяч случаев, их которых 524 смертельных.

В ВОЗ отмечают: «Быстрое распространение новой разновидности оспы обезьян в восточной части ДР Конго, ее обнаружение в соседних странах и возможность распространения в Африке и за ее пределами вызывают большую тревогу. В дополнение к вспышкам других разновидностей оспы в других частях Африки очевидно, что для прекращения этих и спасения жизней необходимы скоординированные ответные меры».

Сообщается, что уже разработан региональный план, требующий первоначальных 15 миллионов долларов, из которых 1,45 миллиона она выделила из своего чрезвычайного фонда, а оставшуюся часть просит профинансировать доноров.

Справка :

Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми.

Как правило, это легкое заболевание, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения.

Симптомы заразы включают лихорадку, головную боль, мышечные спазмы, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение.

При ней может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а потом распространяющаяся на другие части тела.

Ранее ВОЗ созвала чрезвычайную встречу из-за вспышки обезьяньей оспы.