В Москве повысили меры безопасности, усилена охрана Кремля

В столице страны-агрессора — Москве — повысили меры безопасности. В частности, усилена охрана территории в центре города и вокруг Кремля. Об этом сообщает российский телеграм-канал «База».

Отмечается, что в первом и втором спецполках, а также в Росгвардии сделаны ежедневные «резервы» из числа сотрудников.

«По данным „Базы“, в Москве ведется постоянный мониторинг угроз, в том числе по вероятным проникновениям диверсионных групп в Москву и Московскую область. По словам источников, полицейские предупреждены о возможных попытках завладеть их оружием. Так, теперь по распоряжению руководства спецполка, новых сотрудников можно ставить на дежурство только вместе с опытными. Также сотрудники спецполка с автоматами дежурят вместе с экипажами сотрудников ДПС. Усилена охрана территории в центре и вокруг Кремля», — сказано в сообщении.

Отмечается, что, помимо этого, дополнительно сотрудники спецполка и ОМОНа ежедневно сидят в резерве на своей базе — на случай необходимости выезда и быстрого реагирования.

Напомним, россияне роют окопы под Курском.