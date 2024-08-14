В Пентагоне рассказали, зачем США перебрасывают войска на Ближний Восток

На Ближнем Востоке еще есть время для дипломатии и вероятность предотвратить масштабную региональную войну. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Пэт Райдер, сообщает сайт ведомства.

По его словам, американские войска перебрасываются в зону ответственности Центрального командования США для миссии сдерживания.

В частности, Военно-воздушные силы перебросили в регион самолеты F-22 Raptor, а ВМС США перебрасывают туда авианосную ударную группу «Авраам Линкольн», в состав которой входят самолеты F-35C Lightning II. Кроме того, в регион перебрасывается подводная лодка с управляемым ракетным оружием USS Georgia.

Райдер отметил, что в целом сегодня на Ближнем Востоке находится около 40 тысяч американских военнослужащих.

Минобороны продолжает внимательно следить за ситуацией. Министр обороны Ллойд Остин почти ежедневно контактирует с министром обороны Израиля Йоавом Галантом и другими партнерами в регионе.

«США по-прежнему сосредоточены на деэскалации напряженности в регионе, а также на обеспечении прекращения огня в рамках соглашения об освобождении заложников, чтобы вернуть всех заложников домой и положить конец войне в Секторе Газа», — сказал Райдер.

Напомним, ЕС и США пытаются остановить возможную войну на Ближнем Востоке.