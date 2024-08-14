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Новости > ВСУ полностью зачистили Суджу, — Сырский

ВСУ полностью зачистили Суджу, — Сырский

Агата Кловская
14.08.24 15:20
136
ВСУ полностью зачистили Суджу, — Сырский

Украинские военные продолжают наступательную операцию на территории Курской области РФ, в городе Суджа завершили «поиск и уничтожение» противника. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«С начала текущих суток войска на отдельных направлениях продвинулись от одного до двух километров. Завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа», — сказал он.

Напомним, россияне роют окопы под Курском.

Тэги: Александр Сырский, Суджа

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