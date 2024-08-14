Россияне роют окопы под Курском, — соцсети

Российские войска начали рыть окопы на территории в районе Льгова в 50 км от границы, и находящегося еще дальше Курска. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, проанализированные аккаунтом OSINTtechnical в соцсети X.

Свежие траншеи видны на спутниковых снимках из нескольких участков Курской области:

— в 1,5 км южнее Льгова — у трассы Льгов-Суджа,

— вдоль железной дороги возле села Викторовка — 4 км юго-западнее Льгова,

— на перекрестке дорог Селиховы Доры-Иванино и Дьяконово-Суджа и около села Дружная — в 25 км к востоку от Льгова.

Ближайшие к границе транши расположены рядом с селом Викторовка в 45 км от границы.

Самая дальняя точка — рядом с Курском в 75 км от границы.

Траншеи появились на перекрестке, который в пятницу проезжали колонны российской техники, отправленные в пятницу в Курскую область.

Russian forces are rapidly digging a network of trenches in Kursk Oblast, with only one catch:



The trenches are 45km behind the border.



Russian forces have been developing a trench network that, if fallen back to, would cede Ukraine a massive amount of territory. pic.twitter.com/dXje3n1qn8 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 14, 2024

Напомним, Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов на Курщине находятся под контролем ВСУ.