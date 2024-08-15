Американский психолог предупредила об опасности популярного лакомства

Популярный психолог из США Сара Джеффрис рассказала об опасности популярного лакомства. Она предупреждает о злоупотребление низкокалорийным мороженым и другими продуктами с заменителями сахара.

По ее словам, оно способно вызывать тревогу, перепады настроения и проблемы с пищеварением.

Сообщается, что возможное изменение эмоционального фона после употребления продуктов с низким содержанием калорий, диетических напитков и даже зубной пасты обусловлено действием определенных компонентов в их составе.

Ранее было выявлено, что искусственные подсластители и заменители сахара могут вызывать у человека тревогу.

Дело в том, что такие добавки, требуемые для улучшения вкуса, внешнего вида продуктов и продления их срока годности, могут оказывать негативное воздействие на психическое состояние.

При этом, добавляется, что сахарозаменители способны вызывать головные боли, проблемы с пищеварением, общее недомогание, а также нарушения памяти и концентрации внимания.

Специалист говорит, что для защиты от негативного влияния искусственных подсластителей нужно включить в рацион питания натуральные продукты, богатые пробиотиками, и увеличить потребление свежих фруктов и овощей.

Резюмируется, что не нужно слишком уж увлекаться мороженым и другими сладкими закусками с низким содержанием калорий.

Ранее была названа дневная норма меда для взрослого человека.