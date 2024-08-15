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Новости > Диетологи назвали идеальный овощ для здоровья детей

Диетологи назвали идеальный овощ для здоровья детей

Александр Панько
15.08.24 15:41
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Диетологи назвали идеальный овощ для здоровья детей

Диетологи поведали о том, какой овощ является идеальным для здоровья детей. Это кабачок.

Эксперты поясняют, что кабачки на 95% состоят из воды и клетчатки, благодаря чему они отлично подходят для желающих похудеть, а также помогают людям, у которых есть проблемы с кишечником.

Сообщается, что данный овощ включают в состав лечебных диет, особенно при выявлении синдрома раздраженного кишечника.

В то же время, добавляется, что у детей кабачок практически никогда не вызывает аллергию, и его разрешают употреблять в пищу даже малышам с атопическим дерматитом, дисбактериозом, пищевой непереносимостью продуктов.

Также кабачки смело можно вводить как прикорм малышам до года.

Информируется, что среди наиболее полезных микроэлементов в этом овоще выделяют витамины В1, В2, B9, А, Е. При этом в них всего 24 ккал на 100 граммов, белков – 0,6 грамма, жиров – 0,3 грамма, а углеводов – 4,6 грамма.

Резюмируется, что кабачки еще и очень полезны для зрения за счет высокого содержания каротиноидов, а именно лютеина и зеаксантина, а также эти овощи являются хорошим средством профилактики кардиологических заболеваний и аритмии.

Ранее французы поведали о диете, которая «останавливает» старение.

Тэги: здоровье, мир, дети, диетолог

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