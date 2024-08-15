Стало известно, влияет ли группа крови человека на предпочтения комаров

Российский биолог Вадим Марьинский опроверг популярный миф. Он поведал о том, влияет ли группа крови человека на предпочтения комаров.

По его словам, все разговоры о том, что эти насекомые могут чаще кусать людей с определенной группой крови, не имеет под собой никаких научных доказательств.

Подчеркивается, что подобное не подтверждает ни одно крупное исследование.

Ученый добавил, что люди с разной группой крови могут по-разному пахнуть для комаров, но и подобная информация пока что не доказана.

Сообщается, что этих насекомых привлекает тепло тела и выдыхаемый человеком углекислый газ.

Также комары распознают целый набор веществ, которые выделяются вместе с потом.

Специалист резюмировал: «Если человек потеет сильнее, кровососущим насекомым его легче найти. То же самое, если он разгоряченный после пробежки. Поэтому кого-то кусают реже, кого-то чаще, но скорее это в первую очередь связано с тем, что человек активно потеет».

Ранее в Пакистане активизировалась амеба, которая пожирает человеческий мозг.