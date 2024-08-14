Гидрометцентр рассказал украинцам, чего ждать от погоды в обозримом будущем

Синоптики поведали о том, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился актуальный прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в четверг, 15 августа, по стране будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 10-15, днем 24-29 тепла. На Закарпатье и в южных регионах ночью плюс 15-20, днем 27-32 тепла.

В Киеве завтра будет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 13-15, днем 25-27 тепла.

Кроме этого информируется, что в пятницу, 16 августа, в Украине также будет сухо, только в Карпатах и на Закарпатье днем местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Указывается, что в юго-западной части страны и южных областях ночью будет плюс 15-20, днем 29-34 тепла. На остальной территории Украины ночью плюс 10-15, днем 24-29 тепла.

В украинской столице послезавтра должна быть сухая погода. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Ночью плюс 13-15, днем 27-29 тепла.

Ранее мы писали, что в Украину скоро ворвется жара – синоптик назвала дату.